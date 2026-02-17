Schlaganfall: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt

Bis zum Eintreffen der Rettung soll die Person in eine angenehme Position gebracht werden. Die Seitenlage ist optimal, weil die Betroffenen oft Probleme beim Schlucken haben und daher das Abrinnen des Speichels begünstigt wird. „Biete daher auch nichts zu essen und zu trinken an“, erklärt Praska. Beim Warten auf den Rettungsdienst unbedingt bei der Person bleiben und darauf achten, dass sie weiterhin ansprechbar ist und gut atmen kann.