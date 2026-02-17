Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helfen rettet Leben“

Schlaganfall: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt

Niederösterreich
17.02.2026 09:15
Porträt von Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Von Thomas Werth und Petra Weichhart

Ein Schlaganfall kommt ohne Vorwarnung – und jede Minute zählt. Denn wenn Teile des Gehirns nicht mehr ausreichend durchblutet werden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Rotes Kreuz und Samariterbund erklären im neuesten Teil der Serie „Helfen rettet Leben“, wie man als Ersthelfer richtig reagiert.

0 Kommentare

Mitten im Gespräch verstummt das Gegenüber plötzlich. Die Worte klingen verwaschen, das Glas wird fallen gelassen, der Mundwinkel hängt nach unten: Ein Schlaganfall kann in jedem Alter und meist ohne Vorboten auftreten.

Jährlich viele Fälle
Ursache ist eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn, meist ist ein Hirngefäß durch ein Gerinnsel verstopft, in seltenen Fällen gar geplatzt.„Jedes Jahr betrifft er mehrere tausend Menschen in Österreich“, wissen die Erste-Hilfe-Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund), die für die „Krone“-Leser im neuesten Teil der Serie „Helfen rettet Leben“ wieder die wichtigsten Maßnahmen für Ersthelfer zusammenfassen.

Anzeichen für einen Schlaganfall

Anzeichen können unter anderem sein:

  • Plötzlich auftretende halbseitige Lähmung
  • Taubheitsgefühle
  • Schwindel
  • Gangunsicherheit
  • Verwirrtheit
  • Sehstörungen etc. 

Der FAST-Test
Der sogenannte FAST-Test ist für Ersthelfer eine wichtige Stütze, um einen Schlaganfall festzustellen.

Das „F“ steht für „face“ – also Gesicht. „Vordere die Person zum Lächeln auf. Bleibt ein Mundwinkel hängen, ist das ein Anzeichen für einen Schlaganfall“, so Radschopf.

Das „A“ steht für das englische Wort „arms“, also Arme. „Fordere die Person auf, die Arme zu heben und auszustrecken. Auch hier sind Auffälligkeiten ein Anzeichen“, erklärt Radschopf. 

Das „S“ ist die Abkürzung für „speech“, also Sprache. Der Betroffene soll dabei einen neutralen Satz nachsprechen. „Wenn es zu Auffälligkeiten wie einer verwaschenen Sprachwahrnehmung kommt, ist dies ein weiterer Hinweis für einen Schlaganfall“, erklärt er.

Das „T“ wiederum ist der Anfangsbuchstabe des Wortes „time“, also Zeit. „Zeit ist Hirn“, betont Praska. Jede Minute zählt, um Hirngewebe zu retten. Denn kein anderes Organ reagiert so folgenschwer auf Sauerstoffmangel. Wichtig für einen Ersthelfer ist daher, einen Schlaganfall zu erkennen und rasch zu handeln. Daher sollte unbedingt bei entsprechenden Anzeichen sofort der Notruf gewählt werden.

Rotes Kreuz und Samariterbund erklären, wie man sich als Ersthelfer bei einem Schlaganfall ...
Rotes Kreuz und Samariterbund erklären, wie man sich als Ersthelfer bei einem Schlaganfall richtig verhält.(Bild: Attila Molnar)

Bis zum Eintreffen der Rettung soll die Person in eine angenehme Position gebracht werden. Die Seitenlage ist optimal, weil die Betroffenen oft Probleme beim Schlucken haben und daher das Abrinnen des Speichels begünstigt wird. „Biete daher auch nichts zu essen und zu trinken an“, erklärt Praska. Beim Warten auf den Rettungsdienst unbedingt bei der Person bleiben und darauf achten, dass sie weiterhin ansprechbar ist und gut atmen kann.

Lesen Sie auch:
Für die „Krone“ geben Samariterbund und Rotes Kreuz wieder wichtige Erste-Hilfe-Tipps.
„Helfen rettet Leben“
So erkennen Ersthelfer einen Diabetes-Notfall
09.02.2026
„Helfen rettet Leben“
So leistet man bei einem Knochenbruch Hilfe
10.11.2025
Helfen rettet Leben
Verätzung! Was Sie nun keinesfalls tun dürfen
01.12.2025
„Helfen rettet Leben“
Herzinfarkt! Was Ersthelfer nun beachten müssen
30.01.2026
„Helfen rettet Leben“
Keine Luft! So hilft man bei einem Asthma-Anfall
02.02.2026

Ziel dieser „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska. „Denke daran, du kannst nichts falsch machen, außer nichts zu tun“, ergänzt Radschopf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.02.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.876 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.621 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
124.183 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1371 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
859 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf