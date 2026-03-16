So bringt man Verletzte sicher aus Gefahrenzone

Sich selbst nicht in Gefahr bringen

Doch bevor es noch um die richtige Technik geht, ist eines unerlässlich: „Achte auf dein Umfeld und auf deine Sicherheit“, betont Radschopf. Die Entscheidung muss der Ersthelfer dabei situationsbedingt für sich selbst treffen. Daher sind, wenn möglich, auch vorher immer Absicherungsmaßnahmen zu setzen. Dazu zählt beispielsweise das Einschalten der Warnblinkanlage, das Anziehen der Warnweste oder das Aufstellen eines Warndreiecks.