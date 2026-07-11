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Zverev: Zwei Wochen Funkstille mit Thomalla

Tennis
11.07.2026 14:14
Alexander Zverev (li.) und Sophia Thomalla
Alexander Zverev (li.) und Sophia Thomalla(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/CARMEN JASPERSEN, APA-Images / AFP / ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alexander Zverev lässt sich in Wimbledon nicht ablenken – auch nicht von seiner Herzdame Sophia Thomalla. Die beiden haben seit zwei Wochen keinen Kontakt. Ein Erfolgsrezept? ...

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Zverev steht am Sonntag in Wimbledon zum zweiten Grand-Slam-Finale in Folge und erneut wird Freundin Sophia Thomalla nicht auf der Tribüne sitzen. Wie schon beim Triumph bei den French Open verhindert ein beruflicher Termin ihre Anreise. Erst nach dem Endspiel will die TV-Moderatorin per Flugzeug nach London reisen, um im Idealfall mit Zverev zu feiern. Ob es tatsächlich etwas zu feiern gibt, entscheidet sich gegen Jannik Sinner. Der Italiener gilt als Angstgegner des Deutschen und gewann die vergangenen neun Duelle. Hoffnung macht Zverev jedoch, dass er in Wimbledon bereits eine andere Negativserie beendete und erstmals nach sieben Niederlagen in Folge gegen Taylor Fritz gewann.

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Handy bleibt zwei Wochen aus
Damit der Fokus während eines Grand Slams ausschließlich auf Tennis liegt, hat sich Zverev eine strikte Regel auferlegt: Sein Handy bleibt während der gesamten zwei Turnierwochen ausgeschaltet. „Keine Anrufe, keine WhatsApp, keine SMS gehen raus und die, die hereinkommen, sehe ich nicht“, erklärte der Olympiasieger von 2021. Selbst Freundin Sophia Thomalla erreicht ihn in dieser Zeit nicht. Auf die Frage, ob das die Beziehung belaste, antwortete Zverev lachend: „Wir haben eine stabile Beziehung.“

Auch Nachrichten von Freunden oder anderen Sportlern bekommt der Hamburger während des Turniers nicht mit. Im Notfall wäre sein Team jederzeit erreichbar.

Historische Chance
Der 29-Jährige steht bereits in seinem fünften Grand-Slam-Finale und ist der erste Deutsche seit Boris Becker 1995 im Wimbledon-Endspiel. Mit einem Sieg könnte er zudem als erster Deutscher seit Michael Stich 1991 den Rasenklassiker in London gewinnen. Stich verfolgt das Turnier als TV-Experte vor Ort und würde seinem Landsmann den Triumph nur zu gerne gönnen.

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