Zverev: Zwei Wochen Funkstille mit Thomalla

Zverev steht am Sonntag in Wimbledon zum zweiten Grand-Slam-Finale in Folge und erneut wird Freundin Sophia Thomalla nicht auf der Tribüne sitzen. Wie schon beim Triumph bei den French Open verhindert ein beruflicher Termin ihre Anreise. Erst nach dem Endspiel will die TV-Moderatorin per Flugzeug nach London reisen, um im Idealfall mit Zverev zu feiern. Ob es tatsächlich etwas zu feiern gibt, entscheidet sich gegen Jannik Sinner. Der Italiener gilt als Angstgegner des Deutschen und gewann die vergangenen neun Duelle. Hoffnung macht Zverev jedoch, dass er in Wimbledon bereits eine andere Negativserie beendete und erstmals nach sieben Niederlagen in Folge gegen Taylor Fritz gewann.