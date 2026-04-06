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Fußball WM 2026
USA, Mexiko und Kanada
Angebot aus Kanada
Witzige Idee! Italienische Fans
können Trikots eintauschen
James Rodriguez wurde mit einer starken Dehydration ins Krankenhaus gebracht.
Vorfall wirft Fragen auf
James Rodriguez im Spital –
was bedeutet das für WM?
Von 2006 bis 2021 war Löw Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. 
Pension muss warten
Bald Teamchef bei WM? Das
sagt Weltmeister Löw selbst
Irans Nationalmannschaft
„Finale Entscheidung“
Sicherheitsrat entscheidet
über Irans WM-Teilnahme
Gennaro Gattuso
Nachfolge ungeklärt
Offiziell! Gennaro Gattuso ist
nicht mehr Italien-Teamchef
Jogi Löw
Seit 2021 ohne Job
Comeback? Jogi Löw verhandelt mit WM-Teilnehmer!
Thomas Tuchel
„Ja, er hat Probleme!“
Tuchel droht England-Star mit Rausschmiss vor WM
Bei der letzten WM trafen der Iran und USA aufeinander. Für Donovan Pines (kl. Bild) ist derzeit ...
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US-Legionär kritisiert
„Wäre furchtbar, wenn Iran nicht spielen dürfte“
Edin Dzeko feierte die WM-Teilnahmen mit seinen Team-Kollegen bis tief in die Nacht.
Bis 6.50 Uhr aus Disco
Dzeko feierte WM-Wunder mit Fans im Livestream
Videos
Mesut Özil und seine Frau Amine
„Allah sei Dank!“
Baby-Alarm! Mesut Özil ist wieder Papa geworden
Hier die Highlights
Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
Hier die Highlights
Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo (v.l.n.r.) streiten sich ...
Streit um Trophäe
Messi, Ronaldo und Co. basteln bereits am WM-Pokal
Am 11. Juni 2026 wird die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet. 
Preise gestiegen
Fan verärgert: Unmut über WM-Tickets!
Message, Macht, Medien
WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
Konrad Laimer ist auf mehreren Positionen einsetzbar.
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ÖFB-Nationalteam
Warum Teamchef Rangnick kein Casting mehr macht
Österreichs Startelf vom Testspiel gegen Ghana
FIFA-Weltrangliste
ÖFB-Team weiter auf Platz 24 ++ Frankreich führt
Spanische Fans beim 0:0 gegen Ägypten.
Empörung in Spanien
„Weltweite Schande“ – Rassismus-Eklat bei WM-Test
Italien ist im Tal der Tränen.
Presse zerlegt Azzurri
„In Falle getappt“ und „von Bosnien begraben“
Fünfter Sieg in Serie
Messi glänzt bei Argentiniens Gala gegen Sambia
Eine „Krone“-Kolumne von Herbert Prohaska.
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Von Leistung angetan
„Das ist für mich schon sehr beeindruckend“
In Zenica ging die Party ab.
Party in Zenica
Bosnien-Profis crashen Barbarez‘ PK nach WM-Einzug
Die WM steigt von 11. Juni bis 19. Juli.
Weltmeisterschaft 2026
Letzte Tickets vergeben: Alle Gruppen im Überblick
Donnarumma zerriss kurzerhand Vasiljs Schummelzettel.
Im Elfmeter-Showdown
Zettel zerrissen! Donnarumma sorgt für Aufregung
Iraks Nationalteam fährt zur WM.
Nach Ewigkeit dabei
Irak und DR Kongo schnappen sich letzte WM-Tickets
Zum Archiv
Im Tal der Tränen: Italien verpasst zum dritten Mal in Serie die WM.
Wieder keine WM ...
Horror-Hattrick perfekt! Italien im Tal der Tränen
Italien-Stürmer Francesco Esposito kann es nicht fassen – seine Squadra Azzurra ist wieder nicht ...
Von Bosnien eliminiert
Super-GAU perfekt! Italien verpasst die WM 2026
Teamchef Ralf Rangnick hat nun die Qual der Wahl.
1:0 gegen Südkorea
Rangnick: „Keine leichte Aufgabe für den Teamchef“
Wer hätte das nach der verpatzten Quali-Gruppenphase gedacht: Die Schweden fahren zur ...
Nach Krimi gegen Polen
In Quali-Gruppe sieglose Schweden fahren zur WM!
Marcel Sabitzer
Jetzt jagt er Herzog
Matchwinner! Sabitzer trifft auch gegen Südkorea
Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Ingrid Thurnher und Rainer Pariasek.
Jetzt fix
Andreas Herzog wird während der WM ORF-Experte!
Von links: „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, Christoph ...
Im Happel-Stadion
Die „Krone“ ehrt Fußballer und Trainer des Jahres
Können Patrick Pentz und Co. auch heute gegen Südkorea überzeugen?
Test-Schlager in Wien
Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Südkorea
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