Autsch, heiß! Wie man bei Verbrennungen hilft

Doch wie leistet man im Falle einer Verbrennung Erste Hilfe? „Egal, ob bei Verbrühungen oder Verbrennungen - entscheidend sind die ersten zwei Minuten. Je schneller man handelt, desto besser. Zuerst die betroffene Stelle kühlen – und zwar so lange, bis der Rettungsdienst eintrifft oder die betroffene Person sagt, dass ihr kalt ist“, erklären Harald Radschopf, Notfallsanitäter und Leiter der Rettungsschule beim Samariterbund in NÖ, und Georgia Praska, Lehrbeauftragte für Erste-Hilfe beim Roten Kreuz. Die beiden Erste-Hilfe-Experten geben im neuesten Teil der „Krone NÖ“-Serie „Helfen rettet Leben“ Tipps, wie man Betroffene in solchen Situationen am besten versorgt.