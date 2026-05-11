Insektenstich! Wann sofort Notruf zu wählen ist

Während viele Stiche bei Nicht-Allergikern harmlos sind, ist bei Stichen im Mund und Rachen große Vorsicht geboten. „Die starke Schwellung kann zu Atemnot führen, wodurch der Gestochene in Panik verfallen kann“, erklärt Praska. Auch hier ist rasch der Notruf zu wählen. Der Betroffene soll in diesem Fall aufrecht sitzen und zum ruhigen Atmen animiert werden. „Eine Kühlung von außen kann helfen“, so Radschopf. Dazu können kühle Getränkeflaschen oder ein kalter Umschlag verwendet werden. Auch das Lutschen von Eiswürfeln hilft.