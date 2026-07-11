Einigung! Klopp wird neuer deutscher Teamchef

Klopp zählt zu den erfolgreichsten und charismatischsten Fußballtrainern der Welt. Der 59-jährige Deutsche machte sich zunächst bei Mainz 05 einen Namen, bevor er mit Dortmund zwei deutsche Meisterschaften gewann und den Verein bis ins Finale der Champions League führte. Internationalen Ruhm erlangte Klopp als Trainer des FC Liverpool, den er 2019 zum Gewinn der Champions League und 2020 zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren führte.