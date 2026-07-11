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Einigung! Klopp wird neuer deutscher Teamchef

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
11.07.2026 13:54
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der DFB und Jürgen Klopp sind sich einig! Der Erfolgscoach wird laut „Sky“ neuer Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der ehemalige Head of Global Soccer von Red Bull übernimmt das Amt von Julian Nagelsmann, der wenige Tage nach dem Scheitern im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Teamchef zurückgetreten war. 

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Klopp zählt zu den erfolgreichsten und charismatischsten Fußballtrainern der Welt. Der 59-jährige Deutsche machte sich zunächst bei Mainz 05 einen Namen, bevor er mit Dortmund zwei deutsche Meisterschaften gewann und den Verein bis ins Finale der Champions League führte. Internationalen Ruhm erlangte Klopp als Trainer des FC Liverpool, den er 2019 zum Gewinn der Champions League und 2020 zur ersten englischen Meisterschaft seit 30 Jahren führte. 

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Klopp und DFB einig
Nach einem vierstündigen Treffen in den USA haben sich der DFB und Klopp laut Sky-Informationen auf einen Vertrag bis einschließlich der WM 2030 geeinigt. Auch die Gehaltsstruktur soll bereits weitgehend besprochen worden sein. Nun starten noch die Verhandlungen des DFB mit Red Bull, dem Arbeitgeber von Klopp. Sie sind für Anfang nächster Woche in New York geplant.

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