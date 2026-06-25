Diese fünf banalen Gründe trennen auch Promi-Paare

Da hilft der ganze Glamour nichts: Heuer haben sich schon so einige Promi-Paare getrennt. Die Gründe sind erstaunlich banal – und die gleichen, an denen unser aller Beziehungen zugrunde gehen. Wenn es ums Herz geht, sind also auch Weltstars nur kleine, verletzliche Wesen wie wir alle.