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Diese fünf banalen Gründe trennen auch Promi-Paare

Intim
25.06.2026 14:08
Das Jahr 2026 noch nicht einmal zur Hälfte vorbei und schon haben sich eine ganze Reihe von ...
Das Jahr 2026 noch nicht einmal zur Hälfte vorbei und schon haben sich eine ganze Reihe von Stars getrennt, wie etwa die gute „Witch“ Ariana Grande und Schauspieler Ethan Slater. Was dahintersteckt.(Bild: Krone-Collage/PPS/Photo Press Service, lassedesignen - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Da hilft der ganze Glamour nichts: Heuer haben sich schon so einige Promi-Paare getrennt. Die Gründe sind erstaunlich banal – und die gleichen, an denen unser aller Beziehungen zugrunde gehen. Wenn es ums Herz geht, sind also auch Weltstars nur kleine, verletzliche Wesen wie wir alle.

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Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande und Actor Ethan Slater haben kürzlich ihre Trennung bestätigt, Rockmusiker Jack White und US-Sängerin Olivia Jean gerade eben ihre Scheidung eingereicht: Und das sind nur die aktuellsten Beispiele einer ganzen Reihe von Promi-Paaren, die heuer schon Schluss gemacht haben.

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