Wie kann diese Deutschland-Aktion kein Foul sein?

Foul nicht gegeben, Deutschland-Tor aber schon

Abseits des ecuadorianischen Unglücks, dass aus dieser Szene ein Gegentor entstand, stellt sich schon auch die Frage, wie um alles in der Welt diese eine Szene NICHT als Foul interpretiert werden kann – siehe das Story-Bild und der nachfolgende Tweet. Auch wenn Vite durch seine Größe von 1,72 Metern seinen Kopf nicht gerade sehr hoch tragen mag …