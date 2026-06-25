Nicht ohne mein Tier: Hälfte wechselt dafür Arbeit

Hunde gehören mit den Katzen zu den Lieblingshaustieren der Österreicher. Für viele geht die Tierliebe dabei auch deutlich weiter: Die Vierbeiner gelten bei ihnen als Familienmitglied. Und ähnlich wie bei einem Kind sucht man sich die Arbeitsstelle auch danach aus, wie es mit der Tierversorgung klappt. Der größte Gewinn für Hundebesitzer: wenn der Liebling mitdarf.