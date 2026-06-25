Nicht ohne mein Tier: Hälfte wechselt dafür Arbeit

„Hundzelt“ es bei Ihnen in der Arbeit oder ist es trostlos „fellnasenleer“? Dann ist vielleicht der „Internationale Nimm-deinen-Hund-mit-ins-Büro-Tag“ (26. Juni) ideal, Ihren Chef davon zu überzeugen, dass Vierbeiner gut fürs Arbeitsklima wären. Österreichischen Tierbesitzern ist es immerhin deutlich wichtiger, dass der Hund mit in die Arbeit darf als Mitarbeiterrabatte und Co.
Hunde gehören mit den Katzen zu den Lieblingshaustieren der Österreicher. Für viele geht die Tierliebe dabei auch deutlich weiter: Die Vierbeiner gelten bei ihnen als Familienmitglied. Und ähnlich wie bei einem Kind sucht man sich die Arbeitsstelle auch danach aus, wie es mit der Tierversorgung klappt. Der größte Gewinn für Hundebesitzer: wenn der Liebling mitdarf.
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