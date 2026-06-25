Nach WM-Ausbootung: England-Star bricht Schweigen

Cole Palmer hat sich erstmals zu seiner Nichtberücksichtigung für den englischen WM-Kader durch Teamchef Thomas Tuchel geäußert. Nach einer schwierigen und von Verletzungen geprägten Saison ist Chelseas Top-Spielmacher überraschend nur in der Zuschauerrolle. Diese Entscheidung löste hitzige Diskussionen unter den englischen Fußballfans aus.
Der 24-Jährige betonte, dass er wegen Tuchels Entscheidung nicht am Weinen sei. Gleichzeitig betonte er, dass er den Verlauf des WM-Turniers nicht besonders aufmerksam verfolgen werde.
Formtief
Der Chelsea-Star schien sich eine langfristige Zukunft in der Nationalmannschaft gesichert zu haben, nachdem er im Sommer 2023 an der Stamford Bridge eindrucksvoll auf der Bildfläche erschienen war und im EM-Finale 2024 gegen Spanien ein Tor für England erzielt hatte. Doch ein beispielloses Formtief in der abgelaufenen Saison führte dazu, dass er komplett aus Tuchels Plänen fiel.
Tuchels Kader sorgt für Gesprächsstoff
Die Entscheidung des Deutschen, Palmer ebenso wie Real-Madrid-Verteidiger Trent Alexander-Arnold und Manchester-City-Star Phil Foden nicht zu nominieren, kam für viele Fans dennoch völlig überraschend und wird weiterhin für Gesprächsstoff sorgen, sollte England im Angriff weiterhin so schwächeln wie beim enttäuschenden 0:0-Unentschieden gegen Ghana.
Diese Saison war nicht die beste, aber es ist, wie es ist. Ich heule nicht wegen einer Entscheidung, die man nicht ändern kann.
Cole Palmer über seine Nicht-Nominierung
Palmer bleibt gelassen
Doch Palmer, der nun zu einer seltenen Sommerpause gezwungen ist, möchte das Ganze von der positiven Seite betrachten. „Ich werde mich diesen Sommer entspannen und zum ersten Mal seit drei oder vier Jahren richtig ausruhen, bevor ich wieder das tue, was ich liebe“, sagte er in einem INterview mit dem britischen Magazin „i-D“ mit dem Titel „Cole Palmer, The Abnormally Normal One“.
Wenn ich nichts anderes vorhabe, werde ich mir die Spiele anschauen, ja.
Cole Palmer über sein aktuelles Interesse an der englischen Nationalmannschaft.
Palmer betonte: „Diese Saison war nicht die beste, aber es ist, wie es ist. Ich heule nicht wegen einer Entscheidung, die man nicht ändern kann, und ich hoffe, dass die Jungs es bis ganz nach oben schaffen.“
Auf die Frage, ob er die englische Nationalmannschaft diesen Sommer in den USA, Kanada und Mexiko genau verfolgen werde, antwortete er: „Wenn ich nichts anderes vorhabe, werde ich mir die Spiele anschauen, ja.“
Urlaub mit Frundin Olivia Holder
Während seiner Zeit abseits des englischen Nationalteams in diesem Sommer war Palmer damit beschäftigt, mit seiner Freundin Olivia Holder Urlaub zu machen und sich zu entspannen.
Der Chelsea-Star wurde wenige Tage nach Ende der Premier-League-Saison erstmals in Wayne Linekers „O Beach Club“ auf Ibiza gesichtet.
Palmer: „Ich lasse mich nicht allzu sehr unterkriegen“, fügte er hinzu. „Ich rede einfach mit meinen Freunden außerhalb des Fußballs. Das sind ganz normale Leute, und das hilft mir, mich normal zu fühlen und auf dem Boden zu bleiben.“
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