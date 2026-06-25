Nach WM-Ausbootung: England-Star bricht Schweigen

Palmer bleibt gelassen

Doch Palmer, der nun zu einer seltenen Sommerpause gezwungen ist, möchte das Ganze von der positiven Seite betrachten. „Ich werde mich diesen Sommer entspannen und zum ersten Mal seit drei oder vier Jahren richtig ausruhen, bevor ich wieder das tue, was ich liebe“, sagte er in einem INterview mit dem britischen Magazin „i-D“ mit dem Titel „Cole Palmer, The Abnormally Normal One“.