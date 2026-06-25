Paraguay legt wegen Bellinghams Hand Protest ein

Vor Beginn der WM hatte das International Football Association Board (IFAB) bei einer Sondersitzung in Vancouver die von FIFA-Boss Gianni Infantino forcierte Regel eingeführt, dass das Verdecken des Mundes beim Sprechen sanktioniert wird. Dies war die Folge eines Vorfalls um Benfica Lissabons Gianluca Prestianni, der in der Champions League gegen Real Madrid wegen einer Beleidigung gegen Vinicius Junior nachträglich gesperrt worden war. Englands Jude Bellingham hielt nun in der Nacht auf Mittwoch beim 0:0 gegen Ghana im Gespräch mit Stürmer Jordan Ayewseine seine Hand vor den Mund – und kam in seinem 50. Länderspiel ohne Rot davon.