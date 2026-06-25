Undav-Entscheidung gefallen: DFB-Startelf ist da!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend (22 Uhr MEZ) gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft an. Das DFB-Team steht bereits als Tabellenerster fest. Teamchef Julian Nagelsmann wird trotz des schon feststehenden Gruppensieges im letzten Vorrundenspiel die Startelf lediglich auf zwei Positionen verändern.
Nagelsmann setzt auf folgende Startelf: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – Pavlovic, Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz.
Rüdiger und Raum rücken in die Startelf
Den verletzten Nico Schlotterbeck (Bänderriss im linken Knöchel) und den angeschlagenen Nathaniel Brown (Adduktoren) ersetzen Antonio Rüdiger und David Raum. Für beide ist es bei dieser WM ihr Startelf-Debüt.
Super-Joker Undav sitzt vorerst wieder nur auf der Bank
Heißt gleichzeitig: Super-Joker Deniz Undav (3 Tore, 2 Assists in bisher 58 Einsatzminuten) sitzt vorerst wieder nur auf der Bank.
Viele Deutschland-Fans hatten erwartet, dass der Stuttgart-Stürmer wegen seiner starken Auftritte erstmals bei diesem Turnier von Beginn an spielen darf. Sogar auf der Abschluss-Pressekonferenz, auf der sonst gewöhnlich Startelf-Spieler Platz nehmen, saß Undav. Doch Nagelsmann entschied sich erneut gegen ihn.
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