Undav-Entscheidung gefallen: DFB-Startelf ist da!

Viele Deutschland-Fans hatten erwartet, dass der Stuttgart-Stürmer wegen seiner starken Auftritte erstmals bei diesem Turnier von Beginn an spielen darf. Sogar auf der Abschluss-Pressekonferenz, auf der sonst gewöhnlich Startelf-Spieler Platz nehmen, saß Undav. Doch Nagelsmann entschied sich erneut gegen ihn.