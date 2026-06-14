Wann es nicht zur Doppelresidenz kommen sollte

Gesetzlich ausdrücklich verankert oder zumindest von den Behörden forciert wird das Doppelresidenz- bzw. Wechselmodell heute unter anderem in Belgien, Frankreich, Schweden, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Spanien, Kanada und in Teilen der USA. In Österreich kann ein Gericht zwar das Wechselmodell zulassen, es existiert aber kein gesetzlicher Vorrang oder Regelfall dafür. Das wollen Väterorganisationen nun ändern und verweisen dabei auf zahlreiche Studien, die belegen sollen, dass dadurch das Gewaltpotenzial zwischen den Eltern sinkt und die betroffenen Kinder ihre Eltern und andere Vertrauenspersonen aus deren Familien stets in ihrer Nähe haben.