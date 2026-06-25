„Wir hätten am liebsten das ganze Hotel zerlegt!“

Die Wunden des Nicht-Angriffspakts zwischen Österreich und Deutschland bei der WM 1982 sind bis heute nur teilweise verheilt. Die Algerien-Stars Madjer und Assad sprachen vor dem WM-Duell am Sonntag über Wut und Rache-Gelüste.
Sie saßen im Hotel, mussten im Fernsehen eines der skandalösesten Spiele der Fußballgeschichte ansehen und wussten am Ende nicht, wohin mit ihrer Wut: In Algerien hat man selbst 44 Jahre später nicht vergessen, was am 25. Juni 1982 geschah.
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