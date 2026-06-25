Bäcker-Video gegen Neid millionenfach geklickt

„So etwas kann existenzgefährdend sein, die Leute wissen nicht, welchen Schaden sie anrichten!“, Andreas Unterberger ist sauer und enttäuscht zugleich. Der Grund ist einer, den Gastronomen täglich erleben. Der 37-Jährige betreibt seit Ende Mai ein neues Café in Zell am See, als einen von acht Standorten seiner Bäckerei. Kurz nach der Eröffnung erhielt er bereits eine negative Bewertung. In „geschmacklosen Tassen“ serviere er mäßigen Kaffee. Das neue Lokal sei „viel Schein, wenig Sein“.