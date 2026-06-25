Heimische Wirtschaft kämpft sich aus dem Tief

Unterschiedlich entwickelt sich die Wirtschaft in den Branchen. Die Industrie befindet sich seit 2025 wieder auf Wachstumskurs. Für das laufende Jahr wird ein Plus von 1,5 Prozent bei der realen Wertschöpfung und eine Steigerung der realen Warenexporte um ein Prozent erwartet. Doch nicht alle sind beim Aufschwung dabei: Die Bauwirtschaft befindet sich im achten Rezessionsjahr in Folge. Bisherige staatliche Maßnahmen konnten den Abwärtstrend nicht stoppen.