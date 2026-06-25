Neue „Teilpension“ droht zum großen Flop zu werden

Schumann: „Müssen mehr informieren“

Ein Problem: Laut Ministerium liegen die geringen Zahlen am Bekanntheitsgrad der eigenen Maßnahme. „Es braucht Zeit, bis sich ein neues Instrument etabliert“, heißt es aus dem Büro von Sozialministerin Korinna Schumann. „Wir sehen, dass wir noch intensiver darüber informieren müssen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir die Informationsarbeit verstärken, damit Beschäftigte und Betriebe die Möglichkeiten der Teilpension kennen und nutzen können.“