ER ist nun der schnellste WM-Ivorer

4. WM-Teilnahme der Elfenbeinküste

Es ist die vierte WM-Teilnahme der „Elefanten“ in der WM-Geschichte – nach 2006, 2010 und 2014. Bisher war jedes Mal in der Vorrunde Endstation. Nun hat die Elfenbeinküste die historische Chance, erstmals in die K.o.-Phase einzuziehen.