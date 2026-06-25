ER ist nun der schnellste WM-Ivorer

Es ist fast schon Majestätsbeleidigung: Mit seinem Führungstor gegen Curacao in der 7. Minute erzielte Nicolas Pepe das schnellste Tor der Elfenbeinküste bei einer Fußball-WM. Den Rekord hatte bis dato Legende Yaya Touré inne.
Nicolas Pepé von Villareal traf zum frühen 1:0 – vorbereitet von RB-Leipzig-Juwel Yan Diomande, der mit einer starken Aktion glänzte.
Das bisher früherste Tor in der WM-Historie der Elfenbeinküste gelang Yaya Touré mit dem 1:0 beim 3:0-Erfolg im 3. Gruppenspiel der WM 2010 gegen Nordkorea. Damals traf Touré „erst“ nach 14 Minuten.
4. WM-Teilnahme der Elfenbeinküste
Es ist die vierte WM-Teilnahme der „Elefanten“ in der WM-Geschichte – nach 2006, 2010 und 2014. Bisher war jedes Mal in der Vorrunde Endstation. Nun hat die Elfenbeinküste die historische Chance, erstmals in die K.o.-Phase einzuziehen.
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