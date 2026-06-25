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Sane: Deutschlands schnellstes WM-Tor seit 1934!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 22:35
Leroy Sane (l.)
Leroy Sane (l.)(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Leroy Sane hat am Donnerstag beim WM-Match gegen Ecuador das schnellste WM-Tor in Deutschlands Geschichte seit 1934 erzielt.

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Sane traf in der zweiten Spielminute nach Zuspiel von Wirtz und brachte das DFB-Team in Führung.

(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Noch schneller war in der deutschen WM-Geschichte nur Ernst Lehner. Er erzielte bei der Weltmeisterschaft 1934 beim 3:2-Sieg im Spiel um Platz drei gegen Österreich bereits in der ersten Minute zum 1:0.

Außerdem interessant: In seinem 15. Spiel bei einem Fußball-Großereignis erzielte Sane mit seinem 15. Schuss sein erstes Tor ...

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