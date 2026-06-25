138 Nachbeben in Venezuela: Zahl der Toten steigt

Rund 750 Österreicher im Land

Laut dem Außenministerium leben rund 750 Österreicher in Venezuela. Bisher gebe es keine Informationen über Betroffene. Alle Auslandsösterreicher wurden noch in der Nacht auf Donnerstag kontaktiert. Seit Jänner gibt es bereits eine Reisewarnung für das gesamte Land.