Oh yes! So hot sind coole Sextoys an Hitzetagen

Freilich soll es im Bett heiß hergehen – aber wenn die Temperaturen nur so in die Höhe schießen, wird auch das Liebesspiel recht anstrengend. Die richtige Auswahl bei den Sextoys kann hier eine gewisse Abhilfe schaffen: Sei es, weil sie gekühlt verwendet werden können, überhaupt abkühlen oder auch durch ihr Aussehen allein schon erfrischen.