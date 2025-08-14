Oh yes! So hot sind coole Sextoys an Hitzetagen

LIVE: Ausgeglichener Beginn bei WAC gegen PAOK!
Europa-League-Quali
Ja! Es gibt tatsächlich Sextoys, die sich für Hitzetage besonders eignen. Und wer jetzt an die Salatgurke denkt: Top erfrischend zum Essen, aber für alles andere findet sich Besseres. Wir haben alle Infos für Sie!
Freilich soll es im Bett heiß hergehen – aber wenn die Temperaturen nur so in die Höhe schießen, wird auch das Liebesspiel recht anstrengend. Die richtige Auswahl bei den Sextoys kann hier eine gewisse Abhilfe schaffen: Sei es, weil sie gekühlt verwendet werden können, überhaupt abkühlen oder auch durch ihr Aussehen allein schon erfrischen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.