Eislutscher mal anders

Oh yes! So hot sind coole Sextoys an Hitzetagen

Leben
14.08.2025 18:03
Die Auswahl an Spielzeug fürs Bett ist groß – aber was eignet sich davon denn nun am besten, ...
Die Auswahl an Spielzeug fürs Bett ist groß – aber was eignet sich davon denn nun am besten, wenn die Temperaturen hoch sind? Wir haben uns das angeschaut!(Bild: Roman - stock.adobe.com)

Ja! Es gibt tatsächlich Sextoys, die sich für Hitzetage besonders eignen. Und wer jetzt an die Salatgurke denkt: Top erfrischend zum Essen, aber für alles andere findet sich Besseres. Wir haben alle Infos für Sie!

Freilich soll es im Bett heiß hergehen – aber wenn die Temperaturen nur so in die Höhe schießen, wird auch das Liebesspiel recht anstrengend. Die richtige Auswahl bei den Sextoys kann hier eine gewisse Abhilfe schaffen: Sei es, weil sie gekühlt verwendet werden können, überhaupt abkühlen oder auch durch ihr Aussehen allein schon erfrischen.

Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
132.424 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
114.012 mal gelesen
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
112.139 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1719 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1531 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
260.000 Euro Steuergeld für Kassenchef-Wellness
961 mal kommentiert
Teambuilding-Aktivitäten im Vier-Sterne-Superior-Hotel für die ÖGK-Spitze
Mehr Leben
Eislutscher mal anders
Oh yes! So hot sind coole Sextoys an Hitzetagen
Gefährliche KI?
Character.AI: Virtuelle Freunde mit Risiko
Folge von Donnerstag
Sessel statt Turnmatte: Philipps Übungen im Sitzen
Rekord aufgestellt
Musikerin lässt Finger über das Klavier „sprinten“
Große Unterschiede
Schulstart: Vor allem heuer lohnt Preisvergleich

