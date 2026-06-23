Ski-Legende Bode Miller festgenommen!

Laut dem Bericht des US-Mediums wurde Miller im Bundesstaat Idaho deshalb angeklagt. Der Olympiasieger von 2010 ist allerdings schon wieder auf freiem Fuß. Miller wurde gegen eine Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar (4394 Euro) freigelassen. Auch das erste Urteil lautete „nicht schuldig“, berichtet „TMZ“. Allerdings läuft das Verfahren noch, am 29. Juli muss Miller zu einer weiteren Anhörung vor Gericht erscheinen.