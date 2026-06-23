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US-Medien berichten:

Ski-Legende Bode Miller festgenommen!

Ski Alpin
23.06.2026 21:55
Bode Miller
Bode Miller(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie das US-Portal „TMZ Sports“ berichtet, wurde Ski-Olympiasieger Bode Miller am 6. Juni verhaftet – und auch ein Verfahren ist anhängig. Grund: Der US-Amerikaner wird der Besitz von Betäubungsmitteln und Drogenutensilien vorgeworfen. 

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Laut dem Bericht des US-Mediums wurde Miller im Bundesstaat Idaho deshalb angeklagt. Der Olympiasieger von 2010 ist allerdings schon wieder auf freiem Fuß. Miller wurde gegen eine Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar (4394 Euro) freigelassen. Auch das erste Urteil lautete „nicht schuldig“, berichtet „TMZ“. Allerdings läuft das Verfahren noch, am 29. Juli muss Miller zu einer weiteren Anhörung vor Gericht erscheinen.

(Bild: GEPA)

Miller beendete 2017 seine aktive Karriere, gewann zuvor insgesamt sechs olympische Medaillen – mehr als jeder andere männliche US-Skirennläufer. 2005 und 2008 holte er den Gesamtweltcup und feierte Siege in allen fünf alpinen Disziplinen.

Bode und Morgan Miller
Bode und Morgan Miller(Bild: GEPA)

Schicksalsschlag 
Seit 2012 ist Miller mit dem ehemaligen Profi-Volleyballstar Morgan Miller verheiratet. Gemeinsam haben sie sechs Kinder, aus früheren Beziehungen hat Miller zwei weitere Kinder. Das Familienleben wurde jedoch von einem schweren Schicksalsschlag überschattet: Im Jahr 2018 kam ihre 19 Monate alte Tochter Emmy bei einem tragischen Unfall ums Leben. 

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