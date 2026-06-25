Gruppe E: Ecuador gegen Deutschland ab 22 Uhr LIVE

Das deutsche Team hingegen kann taktisch agieren und bei der Aufstellung rotieren. Teamchef Julian Nagelsmann könnte einige Stammkräfte schonen, schließlich steht bereits am Montag (22.30 Uhr) in Boston das Sechzehntelfinale an. Ein Kandidat für die Startelf ist Edeljoker Deniz Undav, der bereits drei WM-Tore auf seinem Konto hat. Den Platz des verletzten Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung erbt Antonio Rüdiger. Herschenken will man das Spiel aber keinesfalls. „Wir müssen im Rhythmus bleiben, jeder Sieg ist gut für uns“, sagte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri.