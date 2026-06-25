So läuft Wettrekord-WM für Österreichs Anbieter

Die WM wird das größte Wett-Event aller Zeiten! Davon sind Experten überzeugt und erwarten für das stark angelaufene Turnier einen Rekord-Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar. Die „Krone“ erfuhr, wie die WM bisher für Österreichs Anbieter velief und dass sich die kuriose Konstellation auf die Quoten für das Duell gegen Algerien auswirkt.
Rund 35 Milliarden US-Dollar wurden mit Sportwetten 2022 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar umgesetzt. Über 50 Milliarden Dollar werden nun für die WM 2026 prognostiziert. Zumal diese mit 104 Spielen einen noch größeren Umfang anbietet, auch über einen längeren Zeitraum läuft und teils in den USA stattfindet, die einen riesigen Wettmarkt darstellen. In welchem zudem in den letzten Jahren der Zugang zu legalen Wetten gestiegen ist.
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