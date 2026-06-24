Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!

Direktes Sonnenlicht vermeiden, schattige Plätze aufsuchen

Direktes Sonnenlicht sollte gemieden werden. „Achten Sie darauf, dass Kinder vor der Sonne geschützt sind“, heißt es in den Handlungsempfehlungen. Weiters: „Meiden Sie verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt! Gehen Sie nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen! Ziehen Sie die Vorhänge zu bzw. schließen Sie die Jalousien. Öffnen Sie die Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden! Vermeiden Sie große Anstrengungen bzw. verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend.“