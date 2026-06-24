Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!

Österreich schwitzt, denn im Nordosten des Landes rollt derzeit die nächste große Hitzewelle des Jahres an. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auf knapp 40 Grad.
Die GeoSphere Austria hat wegen der Hitzewelle für das kommende Wochenende die höchste Wetter-Warnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive des Raumes Wels/Linz sowie in Graz, Klagenfurt und Villach ausgerufen.
„Extreme Hitzebelastung“
Die betroffenen Gebiete wurden am Mittwoch von Orange auf Rot gestellt. Das bedeutet, dass mit „extremer Hitzebelastung zu rechnen“ ist. In allen Landeshauptstädten werden laut der Prognose am Samstag und Sonntag mehr als 35 Grad erwartet, in Wien bis zu 40 Grad.
Grafik zeigt gefühlte Temperatur
Die Warnungen der Geosphere Austria basieren auf der prognostizierten gefühlten Temperatur, die neben der Lufttemperatur auch Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Wind und die nächtliche Abkühlung berücksichtigt. Warnstufe Rot wird ab einer gefühlten Temperatur von 40 Grad ausgerufen.
Für die Berechnung kommt das sogenannte „Klima-Michel-Modell“ des Deutschen Wetterdienstes zum Einsatz. Es bewertet die Belastung des menschlichen Körpers durch Hitze und dient als Grundlage für das österreichische Hitzewarnsystem. Während bei gefühlten Temperaturen unter 30 Grad keine Warnung gilt, steigt die Warnstufe über Gelb und Orange bis zur höchsten Stufe Rot bei starker Hitzebelastung ab 40 Grad.
Auf Warnzeichen des Körpers achten
Sowohl in den rot markierten Gebieten von Wels über Steyr, fast das gesamte Niederösterreich und Wien bis Eisenstadt und das nördliche Burgenland, als auch im orange markierten Restösterreich warnt die Geosphere vor Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Möglich seien erhöhte Körpertemperatur und Puls, Schwäche und Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe sowie Verwirrtheit, Schwindel, Bewusstseinsstörungen oder Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Meiden Sie verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt! Gehen Sie nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen! Ziehen Sie die Vorhänge zu.
Experten der GeoSphere Austria geben Tipps bei Hitze
Direktes Sonnenlicht vermeiden, schattige Plätze aufsuchen
Direktes Sonnenlicht sollte gemieden werden. „Achten Sie darauf, dass Kinder vor der Sonne geschützt sind“, heißt es in den Handlungsempfehlungen. Weiters: „Meiden Sie verbaute und versiegelte Plätze, wo es keinen Schatten gibt! Gehen Sie nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen! Ziehen Sie die Vorhänge zu bzw. schließen Sie die Jalousien. Öffnen Sie die Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden! Vermeiden Sie große Anstrengungen bzw. verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend.“
Genug Wasser trinken
Pro Tag sollten mindestens zwei bis drei Liter Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte getrunken und Alkohol gemieden werden.
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