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Am Hochzeitstag!

Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer

Adabei Österreich
24.06.2026 11:04
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen Schreckmoment.(Bild: Privat)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum Höhepunkt der Hochzeitssaison plauderte Ö3-Wecker-Moderatorin Anna Kratki am Mittwoch ein ganz besonderes Urlaubs-Hoppala aus. Denn ihr Ehemann Alex Kratki verlor im Griechenlandurlaub in der letzten Woche seinen Ehering. Ausgerechnet am Hochzeitstag!

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Im Griechenland-Urlaub in der letzten Woche genossen Anna und Alex Kratki nicht nur eine kleine Auszeit, sie feierten auch ihren Hochzeitstag. Doch ausgerechnet zum großen Liebes-Jubliäum passierte es: Alex verlor seinen Ehering im Meer!

Unterstützung bei der Suche
Zum Glück ging das Ganze gut aus, wie Kratki im Ö3-Wecker erzählte: Denn die beiden tauchten nach dem Ring und wurden bei der Suche von fleißigen Mädels mit Taucherbrille unterstützt. Nach kurzer Zeit die Erleichterung: Der Ring wurde tatsächlich gefunden! Als Belohnung gab es Eis für alle.

Ende gut, alles gut: Der Ehering wurde im Meer wiedergefunden, der Liebes-Urlaub war gerettet!
Ende gut, alles gut: Der Ehering wurde im Meer wiedergefunden, der Liebes-Urlaub war gerettet!(Bild: Privat)

Nachdem Anna Kratki am Mittwoch auf Sendung von ihrem Urlaubs-Hoppala mit Happy End erzählt hatte, meldete sich live im Ö3-Wecker jemand ganz Besonderer: ihr Ehemann Alex Kratki.

„Mir ist sowas von der Reis gegangen“
„Als mir dieser Ehering abhandengekommen ist im Meer, ist mir sowas von der Reis gegangen, weil ich habe sofort die Stimme von meiner Schwiegermutter und von der Anna im Kopf gehabt: ,Ich hab‘s dir ja gesagt‘“, erzählte er augenzwinkernd. „Ich habe zwar gesagt, Spaß halber, das ist ein Zeichen, wenn man am Hochzeitstag einen Ring verliert. Aber dass ich ihn wieder gefunden habe – das ist noch mal mehr ein Zeichen.“

Als Wiedergutmachung fand Alex Kratki live im Ö3-Wecker die richtigen Worte: „Anna, du bist nicht nur eine super Mutter, du bist eine Traum-Ehefrau. Eigentlich auch ohne Ehering, aber ja, ich lasse ihn eh kleiner machen.“

Ehemann rührte Kratki zu Tränen
Und damit rührte er die Ö3-Wecker-Moderatorin zu Tränen: „Jetzt habe ich glasige Augen. Vor allem, weil wir echt eine heftige Nacht hinter uns haben mit unserer zweijährigen Tochter. Also: Bussi und Danke.“

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