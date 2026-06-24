Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer

„Mir ist sowas von der Reis gegangen“

„Als mir dieser Ehering abhandengekommen ist im Meer, ist mir sowas von der Reis gegangen, weil ich habe sofort die Stimme von meiner Schwiegermutter und von der Anna im Kopf gehabt: ,Ich hab‘s dir ja gesagt‘“, erzählte er augenzwinkernd. „Ich habe zwar gesagt, Spaß halber, das ist ein Zeichen, wenn man am Hochzeitstag einen Ring verliert. Aber dass ich ihn wieder gefunden habe – das ist noch mal mehr ein Zeichen.“