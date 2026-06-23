Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!

„Gegner wird sehr, sehr schwer werden“

Falls das ÖFB-Team aufsteigt, wartet in der ersten K.-o.-Runde in jedem Fall ein Gruppensieger. Aktuell wäre das Spanien, das nach einem 0:0 gegen Kap Verde und einem 4:0 gegen Saudi-Arabien die Gruppe H anführt. „Der Gegner wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, wenn wir weiterkommen“, weiß auch Patrick Wimmer.