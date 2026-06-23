Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!

Zwei Spieltage sind in der ÖFB-Gruppe seit Montag absolviert, Österreich liegt aktuell auf Rang zwei und somit voll auf Aufstiegskurs. Gelingt der Einzug in die K.-o.-Phase, würde – Stand jetzt – mit Spanien ein absoluter Hammer-Gegner warten.
Im Kampf um Platz zwei in Gruppe J bekommt es Österreich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Kansas City mit Algerien zu tun. Dabei reicht Rot-Weiß-Rot ein Remis.
Den Algeriern würde ein Remis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichen, um als einer der acht von zwölf besten Dritten aufzusteigen. Bei Österreich könnte das – eher als bei Algerien – sogar mit einer knappen Niederlage der Fall sein.
„Gegner wird sehr, sehr schwer werden“
Falls das ÖFB-Team aufsteigt, wartet in der ersten K.-o.-Runde in jedem Fall ein Gruppensieger. Aktuell wäre das Spanien, das nach einem 0:0 gegen Kap Verde und einem 4:0 gegen Saudi-Arabien die Gruppe H anführt. „Der Gegner wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, wenn wir weiterkommen“, weiß auch Patrick Wimmer.
Argentinien, das bereits als Sieger der ÖFB-Gruppe feststeht, würde auf Uruguay prallen. Mit Portugal gegen England gäbe es – Stand jetzt – bereits im Sechzehntelfinale einen absoluten Kracher.
Beide Teams bestreiten jedoch am Dienstag erst ihre zweiten Gruppenpartien. Heißt, es wird sich wohl noch einiges am Turnierbaum ändern. Bleibt nur zu hoffen, dass unser ÖFB-Team auch in der K.-o.-Phase eine tragende Rolle spielen wird …
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