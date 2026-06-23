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In der K.-o.-Phase

Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 15:04
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger – das steht bereits fest.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei Spieltage sind in der ÖFB-Gruppe seit Montag absolviert, Österreich liegt aktuell auf Rang zwei und somit voll auf Aufstiegskurs. Gelingt der Einzug in die K.-o.-Phase, würde – Stand jetzt – mit Spanien ein absoluter Hammer-Gegner warten.

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Im Kampf um Platz zwei in Gruppe J bekommt es Österreich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Kansas City mit Algerien zu tun. Dabei reicht Rot-Weiß-Rot ein Remis.

Den Algeriern würde ein Remis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichen, um als einer der acht von zwölf besten Dritten aufzusteigen. Bei Österreich könnte das – eher als bei Algerien – sogar mit einer knappen Niederlage der Fall sein.

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„Gegner wird sehr, sehr schwer werden“
Falls das ÖFB-Team aufsteigt, wartet in der ersten K.-o.-Runde in jedem Fall ein Gruppensieger. Aktuell wäre das Spanien, das nach einem 0:0 gegen Kap Verde und einem 4:0 gegen Saudi-Arabien die Gruppe H anführt. „Der Gegner wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden, wenn wir weiterkommen“, weiß auch Patrick Wimmer.

Argentinien, das bereits als Sieger der ÖFB-Gruppe feststeht, würde auf Uruguay prallen. Mit Portugal gegen England gäbe es – Stand jetzt – bereits im Sechzehntelfinale einen absoluten Kracher.

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Beide Teams bestreiten jedoch am Dienstag erst ihre zweiten Gruppenpartien. Heißt, es wird sich wohl noch einiges am Turnierbaum ändern. Bleibt nur zu hoffen, dass unser ÖFB-Team auch in der K.-o.-Phase eine tragende Rolle spielen wird …

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