Ariana Grande bereits seit Monaten wieder Single!

Im März erklärte die Sängerin, sie sei „unglaublich stolz“ auf Ethan. Nach dessen erfolgreicher Aufführungsserie des Off-Broadway-Stücks „Marcel on the Train“, in dem er den französischen Pantomimen Marcel Marceau verkörperte und das er mitgeschrieben hatte, schwärmte Ariana von ihrem „Wicked: For Good“-Kollegen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Herzlichen Glückwunsch zu dieser wunderbaren Aufführungsreihe dieser wirklich wunderschönen Show.“ Dazu postete sie ein Schmetterlings-Emoji sowie zwei Herzumrisse und ergänzte: „Ich bin so unglaublich stolz.“