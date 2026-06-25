Curacao gegen die Elfenbeinküste – ab 22 Uhr LIVE

Die Elfenbeinküste will in Philadelphia den Aufstieg fixieren, gegen die Karibikkicker aus Curacao sind die Westafrikaner klarer Favorit. Die Partie bietet zudem für Yan Diomande und Co. die Möglichkeit, nach der knappen 1:2-Niederlage gegen die Deutschen wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukehren. „Wir werden das Spiel als Lehre nutzen, um Fehler und noch bestehende Schwächen auszumerzen. Das wird uns helfen, so weit wie möglich zu kommen“, sagte Coach Emerse Fae. „Unser Schicksal liegt immer noch in unseren Händen – oder besser gesagt in unseren Füßen.“