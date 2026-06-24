Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel

Zimmer kosten bis zu 860 Euro pro Nacht

Die Zimmer des Luxushotels, das zur „Marriot International“-Gruppe gehört und wo auch die Nationalmannschaft untergebracht ist, kosten zwischen 460 und 860 Euro pro Nacht. Dass derartige Kosten in Zeiten von Sparmaßnahmen für Empörung sorgen, ist wohl verständlich. Noch dazu, wenn bereits zuvor Vizekanzler Andreas Babler mit vier Mitarbeitern zum Auftaktspiel gegen Jordanien gereist war und dafür kritisiert wurde.