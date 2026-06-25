Sommerfigur in letzter Minute: So klappt es noch!

Der Sommer ist da und der Wunsch nach dem Sommerbody auch? Kein Problem! Denn fit werden geht sogar im Sitzen. Beim heutigen Sesseltag trainieren wir Arme und Rücken, auf Wunsch auch die Beine. Also: Mitturnen, mitmachen und deine Videos und Fotos an philippbewegt@krone.tv schicken!