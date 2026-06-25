Schüler flüchten vor Hitze aus Klassenzimmern

Neben Federpenal und Notizblock gehört im BORG Bad Radkersburg dieser Tage noch etwas anderes zur Standard-Ausrüstung: elektrische Hand-Ventilatoren, die die Schüler mit in die Klassen bringen. „Im Obergeschoss hat es 29 Grad“, sagt Direktor Hannes Schuster. Deswegen verlegt man den Unterricht so gut es geht ins Erdgeschoss, ins Freie oder sogar in den Keller. „Es ist eine Belastung für Schüler und Lehrer.“