Schüler flüchten vor Hitze aus Klassenzimmern

32 Grad in Klassenzimmern: Steirische Schulen suchen Lösungen, um mit der Hitze umzugehen. Sie verlegen den Unterricht in den Garten, machen zu Mittag Schulschluss und fordern eine Vorverlegung der Sommerferien. Die TU Graz und die Lehrergewerkschaft führen eine groß angelegte Umfrage durch.
Neben Federpenal und Notizblock gehört im BORG Bad Radkersburg dieser Tage noch etwas anderes zur Standard-Ausrüstung: elektrische Hand-Ventilatoren, die die Schüler mit in die Klassen bringen. „Im Obergeschoss hat es 29 Grad“, sagt Direktor Hannes Schuster. Deswegen verlegt man den Unterricht so gut es geht ins Erdgeschoss, ins Freie oder sogar in den Keller. „Es ist eine Belastung für Schüler und Lehrer.“
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