Blitzgefahr! WM-Partie drohen lange Verzögerungen

Über vier Stunden hat am Montag das WM-Duell zwischen Frankreich und Irak (3:0) gedauert – weil wegen Blitzgefahr das Stadion geräumt werden musste. Die Regeln in den USA sind da sehr streng. Auch der Partie zwischen den Niederlanden und Tunesien drohen in der Nacht auf Freitag Verzögerungen – in Kansas City sind Gewitter wahrscheinlich.
Durch ein Tor von Kylian Mbappe hatte Frankreich in der Nacht auf Montag mit 1:0 geführt. Doch die Halbzeitpause wurde zur echten Geduldsprobe und dauerte 130 (!) statt der üblichen 15 Minuten. Weil in der Nähe von Spielort Philadelphia ein Blitz einschlug und damit eine US-Regel umgesetzt werden musste.
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