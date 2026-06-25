Blitzgefahr! WM-Partie drohen lange Verzögerungen

Über vier Stunden hat am Montag das WM-Duell zwischen Frankreich und Irak (3:0) gedauert – weil wegen Blitzgefahr das Stadion geräumt werden musste. Die Regeln in den USA sind da sehr streng. Auch der Partie zwischen den Niederlanden und Tunesien drohen in der Nacht auf Freitag Verzögerungen – in Kansas City sind Gewitter wahrscheinlich.