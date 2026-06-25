Schauspieler Herbert Knaup im Paar-Wordrap

Seit Jahren zählt Herbert Knaup zu den festen Größen im TV und ist aus Film und Fernsehen kaum wegzudenken. Im Stanglwirt in Kitzbühel trafen wir ihn gemeinsam mit seiner Frau Christine zum Paar-Wordrap. Dabei verraten die beiden mit viel Charme, was ihre Liebe ausmacht und wie sie privat so ticken.