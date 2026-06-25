Brandgefahr bei Formel 1: Feuerwehr warnt Fans

Die Hitzewelle hat auch Spielberg an diesem Wochenende fest in seinem Würgegriff! Bis zu 35 Grad soll es am Sonntag haben. Das wissen natürlich auch die Tausenden Camper rund um den Red Bull Ring, die trotz der Temperaturen Gas geben. Die Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft. Klicken Sie sich durch die ersten Bilder vom Ring-Spektakel.
„Viel trinken, das ist das Allerwichtigste“, wusste etwa die Wenigzellerin Sarah. „Falls die Mama das liest – natürlich nur Wasser“, lacht sie. Sie hat sich von ihren Freunden zu diesem Wochenende überreden lassen. Bereuen tut sie es nicht. Trotz der Affenhitze. Dass die Leute auf keinen Fall verdursten, dafür sorgte auch der Deutsche Holger mit seiner Crew in einer aufgebauten Tiki-Bar! „Wir haben alles da – von Bier über Wein bis hin zu Cocktails.“ Nachsatz mit einem Schmunzeln: „Natürlich auch alkoholfreie!“
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