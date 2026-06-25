Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Vorsicht ist geboten

Brandgefahr bei Formel 1: Feuerwehr warnt Fans

Formel 1
25.06.2026 18:30
Bei heißen Tagen in Spielberg ist auch beim Feiern Vorsicht geboten.
Bei heißen Tagen in Spielberg ist auch beim Feiern Vorsicht geboten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die Hitzewelle hat auch Spielberg an diesem Wochenende fest in seinem Würgegriff! Bis zu 35 Grad soll es am Sonntag haben. Das wissen natürlich auch die Tausenden Camper rund um den Red Bull Ring, die trotz der Temperaturen Gas geben. Die Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft. Klicken Sie sich durch die ersten Bilder vom Ring-Spektakel. 

0 Kommentare

„Viel trinken, das ist das Allerwichtigste“, wusste etwa die Wenigzellerin Sarah. „Falls die Mama das liest – natürlich nur Wasser“, lacht sie. Sie hat sich von ihren Freunden zu diesem Wochenende überreden lassen. Bereuen tut sie es nicht. Trotz der Affenhitze. Dass die Leute auf keinen Fall verdursten, dafür sorgte auch der Deutsche Holger mit seiner Crew in einer aufgebauten Tiki-Bar! „Wir haben alles da – von Bier über Wein bis hin zu Cocktails.“ Nachsatz mit einem Schmunzeln: „Natürlich auch alkoholfreie!“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
25.06.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine