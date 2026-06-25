Badeunfall: Dreijähriger Bub wurde wiederbelebt

Zwei Badegäste erkannten den Ernst der Lage, zogen den Bub sofort aus dem Becken und begannen unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortsetzten. Auch zwei Notärzte eilten zum Bad, gemeinsam gelang es, den Dreijährigen zu stabilisieren. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.