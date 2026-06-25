Badeunfall: Dreijähriger Bub wurde wiederbelebt

Zu einem dramatischen Badeunfall kam es am Donnerstag im obersteirischen St. Barbara im Mürztal: Ein Dreijähriger trieb plötzlich mit dem Gesicht nach unten im Wasser, zwei Badegäste retteten ihn. Das Kind wurde ins LKH Graz geflogen.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.40 Uhr in einem Freibad von St. Barbara. Ein dreijähriger Bub hatte sich mit mehreren Kindern im Bereich der Kinderrutsche und des Kinderbeckens aufgehalten. Aus bisher ungeklärter Ursache trieb er plötzlich mit dem Gesicht nach unten im Wasser.
Zwei Badegäste erkannten den Ernst der Lage, zogen den Bub sofort aus dem Becken und begannen unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortsetzten. Auch zwei Notärzte eilten zum Bad, gemeinsam gelang es, den Dreijährigen zu stabilisieren. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.
Zur Betreuung der Angehörigen stand ein Kriseninterventionsteam und das Rote Kreuz im Einsatz. Ermittlungen zu den genauen Ursachen des Unfalls laufen.
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