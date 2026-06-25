Ex-Bundesligakicker als Betrüger verhaftet!

Unter schwerem Verdacht steht ein ehemaliger Fußballprofi. Der 52-Jährige soll nach seiner Sportlerkarriere als Spielervermittler gearbeitet haben – allerdings ohne FIFA-ID und nach Ansicht der Klagenfurter Staatsanwaltschaft in Betrugsabsicht. Da der Schaden immer größer wird, wurde U-Haft verhängt.