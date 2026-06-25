„Wir sollten keinesfalls taktieren, weil …“

Taktieren oder spielen wie immer? Herbert Prohaska erlebte WM-Entscheidungspartien als Spieler wie als Betreuer. Er erzählt in seiner „Krone“-Kolumne von diesen Erfahrungen und erklärt, was Österreich mit dem Vorteil, diesmal die Gruppe zuletzt zu beenden, machen soll.
Ich habe bei Weltmeisterschaften Entscheidungsspiele in allen möglichen Facetten erlebt. Als Spieler das berüchtigte Match in Gijon 1982, als wir beim Rausgehen in die zweite Hälfte spontan beschlossen haben, das Ergebnis zu halten. Wir waren nicht stolz darauf, aber würden es heute wahrscheinlich wieder so machen. Denn es kann mir keiner erzählen, dass er bei einer WM nicht in erster Linie aufsteigen will.
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