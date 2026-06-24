Messi und seine Krieger stoppen das ÖFB-Team!

Diese Woche begrüßen wir mit Heinz Palme einen Mann, der den Weltfußball aus einer Perspektive erlebt hat, die nur die wenigsten kennen. Der langjährige ÖFB-Manager, FIFA-Funktionär und WM-Organisator war über Jahrzehnte mittendrin statt nur dabei. In „Gelb-Rot – der UNICOPE Fußball-Talk“ steht die Fußball-WM im Vordergrund. Die ein oder andere Anekdote darf aber auch nicht fehlen.