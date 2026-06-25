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Zweiter WM-Einsatz

Deutschland-Spiel leitet Schiedsrichterin Penso

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 18:56
Die Schiedsrichterin Tori Penso leitete bereits die Partie Tschechien gegen Südafrika
Die Schiedsrichterin Tori Penso leitete bereits die Partie Tschechien gegen Südafrika(Bild: AP/Mike Stewart)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die US-Amerikanerin Tori Penso (39) ist derzeit in aller Munde. Als zweite Frau überhaupt stand sie bei der WM 2026 bereits im Einsatz. Und legte eine überzeugende Leistung ab. Jetzt erwartet sie das nächste Highlight: Sie wird das WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador pfeifen ...

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Tori Penso gilt als Top-Schiedsrichterin. Das hat die US-Amerikanerin bei ihrem ersten WM-Einsatz im Spiel Tschechien gegen Südafrika eindrucksvoll bewiesen. Nach einer souveränen Leistung wurde sie von der Fußball-Welt mit Lob überschüttet.

Nächster Meilenstein
Jetzt steht ihr zweiter Auftritt fest: Penso wird das dritte Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Deutschland und Ecuador leiten. Die 39-Jährige ist erst die zweite Schiedsrichterin der WM-Geschichte, die erste die gleich in zwei Spielen eingesetzt wird. Ein Meilenstein.

Frappart als Pionierin
Vor vier Jahren bei der WM 2022 in Katar hatte die Französin Stéphanie Frappart mit der Leitung der Partie zwischen Deutschland und Costa Rica (4:2) Geschichte geschrieben. Sie war die erste Schiedsrichterin überhaupt, die bei einer Männer-Weltmeisterschaft zum Einsatz kam.

Tori Penso ist seit 2021 FIFA-Schiedsrichterin
Tori Penso ist seit 2021 FIFA-Schiedsrichterin(Bild: GEPA)

Große Erfahrung
Penso verfügt über eine riesengroße Erfahrung. Die aus Florida stammende Schiedsrichterin leitete etwa 2023 leitete das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und England ebenfalls überzeugend. In der US-amerikanischen Profiliga MLS ist sie seit 2020 bei den Männern im Einsatz.

Garcia erhält Einsatz
Eine weitere Frau wartet auf ihren Auftritt: Die Mexikanerin Katia García wird am Freitag (26. Juni, 1 Uhr MESZ) die Begegnung zwischen Tunesien und den Niederlanden leiten.

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Damit setzt die FIFA ein Zeichen für die zunehmende Präsenz von Schiedsrichterinnen auf der größten Fußballbühne der Welt. 

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