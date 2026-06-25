Deutschland-Spiel leitet Schiedsrichterin Penso

Die US-Amerikanerin Tori Penso (39) ist derzeit in aller Munde. Als zweite Frau überhaupt stand sie bei der WM 2026 bereits im Einsatz. Und legte eine überzeugende Leistung ab. Jetzt erwartet sie das nächste Highlight: Sie wird das WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador pfeifen ...
Tori Penso gilt als Top-Schiedsrichterin. Das hat die US-Amerikanerin bei ihrem ersten WM-Einsatz im Spiel Tschechien gegen Südafrika eindrucksvoll bewiesen. Nach einer souveränen Leistung wurde sie von der Fußball-Welt mit Lob überschüttet.
Nächster Meilenstein
Jetzt steht ihr zweiter Auftritt fest: Penso wird das dritte Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Deutschland und Ecuador leiten. Die 39-Jährige ist erst die zweite Schiedsrichterin der WM-Geschichte, die erste die gleich in zwei Spielen eingesetzt wird. Ein Meilenstein.
Frappart als Pionierin
Vor vier Jahren bei der WM 2022 in Katar hatte die Französin Stéphanie Frappart mit der Leitung der Partie zwischen Deutschland und Costa Rica (4:2) Geschichte geschrieben. Sie war die erste Schiedsrichterin überhaupt, die bei einer Männer-Weltmeisterschaft zum Einsatz kam.
Große Erfahrung
Penso verfügt über eine riesengroße Erfahrung. Die aus Florida stammende Schiedsrichterin leitete etwa 2023 leitete das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und England ebenfalls überzeugend. In der US-amerikanischen Profiliga MLS ist sie seit 2020 bei den Männern im Einsatz.
Garcia erhält Einsatz
Eine weitere Frau wartet auf ihren Auftritt: Die Mexikanerin Katia García wird am Freitag (26. Juni, 1 Uhr MESZ) die Begegnung zwischen Tunesien und den Niederlanden leiten.
Damit setzt die FIFA ein Zeichen für die zunehmende Präsenz von Schiedsrichterinnen auf der größten Fußballbühne der Welt.
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