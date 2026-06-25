Krebs bei Tennis-Ikone Chris Evert zurückgekehrt!

Im Jänner 2022 hatte die Gewinnerin von 18 Grand-Slam-Titeln öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben ein Jahr später überwunden hatte. Im Dezember 2023 teilte sie mit, in der gleichen Beckengegend seien erneut Krebszellen entdeckt worden. Ihre Schwester Jeanne war an Eierstockkrebs gestorben.