Spezielles Zuckerl für ÖSV-Asse bei Olympia 2030

Eine wichtige Entscheidung rund um die Olympischen Winterspiele 2030 in Frankreich ist gefallen: Skibergsteigen, das heuer in Italien seine Premiere feierte, bleibt im Programm. Dazu dürfen sich die heimischen Asse rund um den Kärntner Gesamtweltcup-Zweiten Paul Verbnjak auch über eine neue Disziplin im olympischen Kalender freuen.
Hoch hinaus geht es für die Skibergsteiger bei den Olympischen Winterspielen 2030 in Frankreich. Am Donnerstag wurde nach einem Meeting des internationalen olympischen Komitees offiziell bestätigt, dass sowohl der Sprint als auch das Mixed-Relay (wie schon heuer in Italien) im olympischen Programm bleiben.
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