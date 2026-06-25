Jetzt ist Pool-Füllen und Autowaschen strafbar

Bisher waren es nur Aufrufe und Bitten. Jetzt greift die erste Gemeinde in Österreich durch und hat eine Verordnung erlassen, die Wasservergeudung unter Strafe stellt. Darunter fallen neben anderen Tätigkeiten auch Pool-Füllen oder Autowaschen. Es trifft auch die Feuerwehr! Und es ist unabsehbar, wie lange diese Verordnung gilt.