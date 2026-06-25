Jetzt ist Pool-Füllen und Autowaschen strafbar

Bisher waren es nur Aufrufe und Bitten. Jetzt greift die erste Gemeinde in Österreich durch und hat eine Verordnung erlassen, die Wasservergeudung unter Strafe stellt. Darunter fallen neben anderen Tätigkeiten auch Pool-Füllen oder Autowaschen. Es trifft auch die Feuerwehr! Und es ist unabsehbar, wie lange diese Verordnung gilt.
„Der Grundwasserpegel sinkt permanent, der Wasserverbrauch steigt, wir mussten handeln“, heißt es aus dem Gemeindeamt. Noch ist es nicht so, dass „morgen kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn kommt, aber soweit wollen wir es gar nicht kommen lassen“ – daher hat man sich für die Verordnung mit Strafandrohung entschlossen.
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