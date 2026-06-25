Kickl als Einpeitscher: „Bin Staatsfeind Nummer 1“

Grüne auf dem Kaiser-Josef-Platz

Gut 400 Meter Luftlinie entfernt, auf dem Kaiser-Josef-Platz, mobilisierten die Grünen ihre Anhängerschaft. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bekam Unterstützung von Alma Zadić, Nationalratsabgeordnete und ehemalige Justizministerin. Die Hitzewelle – am Abend hatte es noch34 Grad in Graz – untermauerte die Hauptbotschaft der Ökos: Schluss mit der Bodenversiegelung! Judith Schwentner: „Wir sagen es seit Jahren: Wir brauchen mehr Bäume, wir brauchen mehr Grünraum, denn die Hitze ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben heute die Temperatur in der begrünten Kaiserfeldgasse und auf dem asphaltierten Jakominiplatz gemessen: In der Gasse hatte es 25 Grad, auf dem ,Jako‘ 55 Grad.“ Für die Fans gab‘s Popcorn und kühle Getränke. Schattenplätze waren Mangelware.