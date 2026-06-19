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Hand aufs Herz

Wollen Sie leben wie eine italienische Oma?

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19.06.2026 12:22
Der neue Trend in den Sozialen Medien nennt sich „Nonnamaxxing“.
Der neue Trend in den Sozialen Medien nennt sich „Nonnamaxxing“.(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

„Oma-Chick“ ist in – zumindest, wenn es nach einigen Influencern in den Sozialen Medien geht: Immer mehr propagieren hier einen Lebensstil a la Nonna – also leben wie eine italienische Großmutter. Soll heißen: analog, stressfrei, einfach, selbstgemacht. Wäre das auch Ihr Lifestyle?

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Nach dem Hausfrauen-Hype mit traditionellen Geschlechterrollen als Vorbild, trendet jetzt „Nonnamaxxing“ in den sozialen Medien. Beide Strömungen promoten ähnliches: einen Alltag wie einst, inklusive selbstgekochtem Mittagessen und Handarbeiten als Hobby statt Dauerscrollen im Internet.  Und wir fragen uns: Würden Sie auch so leben wollen?

Es geht dabei um klassische „Großmutter‑Routinen“ aus einer Zeit, in der es noch kein Handy, kein TikTok und schon gar kein W-Lan für alle überall gab: um gemeinsames Kochen und Karten­spiel-Abende in Retro-Kleidung samt Omas Kopftuch. Was meinen Sie dazu, ist das ein Schritt zurück, etwa für die weibliche Emanzipation?

Oder sehen Sie vielmehr die Vorteile eines solchen Lebensstils? Erkennen Sie vielleicht, welche Sehnsüchte und Motive hinter Trends wie diesen stecken? Wir wollen es wissen: Meinen Sie, unserem Nachwuchs heute fehlt etwas, das wir früher sehr wohl hatten? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinungen und Erfahrungen!

In aller Kürze

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
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