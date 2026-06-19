Wollen Sie leben wie eine italienische Oma?

Es geht dabei um klassische „Großmutter‑Routinen“ aus einer Zeit, in der es noch kein Handy, kein TikTok und schon gar kein W-Lan für alle überall gab: um gemeinsames Kochen und Karten­spiel-Abende in Retro-Kleidung samt Omas Kopftuch. Was meinen Sie dazu, ist das ein Schritt zurück, etwa für die weibliche Emanzipation?