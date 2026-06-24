Der Faustkampf spielte sich übrigens in der neuen Wahlheimat – Rjasan südöstlich von Moskau – von Ex-Außenministerin Karin Kneissl ab. Die Putin-Freundin erklärte jüngst in einem Interview mit einer Kreml-freundlichen Plattform: „Ja, wir haben die Drohnen. Wir haben eine sehr, sehr fragile Situation. Das ist nicht in Abrede zu stellen.“ Dennoch wolle sie in Russland alt werden: „Ich hoffe, hier zu sterben.“