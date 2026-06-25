Wie die Hitzewelle Veranstalter schwitzen lässt

Der Veranstaltungskalender für kommendes Wochenende ist prall gefüllt, doch nicht alle Termine werden stattfinden. Während etliche Events hitzebedingt ausfallen, hat man sich andernorts teils kreative Maßnahmen gegen die hohen Temperaturen überlegt.
„Uns hat der Schlag getroffen, das hat es noch nie gegeben“, berichtet Nicole Eder, Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee. Hier findet derzeit das Gustav Mahler-Festival statt. Am Sonntag, für den höchste Hitzewarnstufe gilt, soll hier ein großes Konzert mit dem Bruckner Orchester Linz über die Bühne gehen. Absagen? „Nein, wir haben heuer 140-Jahre-Jubiläum als eigenständige Gemeinde – wir wollen die Veranstaltung unbedingt, darum packen wir es an.“
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