US-Polizei zieht Riesen-Banane aus dem Verkehr

Mit der Banane auf Weltreise

Erst vor Kurzem hat Braithwaite den Großteil seines Besitzes verkauft oder eingelagert, um sich voll und ganz dem Reisen zu widmen. „Jetzt bin ich als Vollzeit-Bananenauto-Nomade unterwegs“, so der ausgewanderte Brite. Er will weiter nach Mexiko und Zentralamerika reisen und schließlich Südamerika bereisen. Anschließend will er nach einer Atlantiküberquerung weiter die Welt mit seiner Banane erkunden. Um seine Reise zu finanzieren verkauft er Kaffeetassen, T-Shirts und Kinderbücher mit dem Bananenauto als Motiv.