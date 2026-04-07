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Weltgesundheitstag: Wissen kann Ihr Leben retten!

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
07.04.2026 00:01
Wie steht es um Ihre Gesundheit? Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt sind wichtig.
Wie steht es um Ihre Gesundheit? Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt sind wichtig.(Bild: goodluz - stock.adobe.com)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Porträt von Regina Modl
Von Eva Greil-Schähs und Regina Modl

Am 7. April ist Weltgesundheitstag. Mit Krone+ sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung! Wer über seine Gesundheit, Krankheitsrisiken wie Krebs und Herzinfarkt sowie Vorsorgemöglichkeiten gut informiert ist, kann länger und gesünder leben. Sie haben noch kein Abo? Einfach unten durchklicken und Abovorteil holen. 

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